«12 стульев» Ильфа и Петрова будет изучаться в школьной программе

В программе зарубежной литературы останутся только те писатели, творчество которых или они сами тесно связаны с Украиной.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей рассказал руководитель Управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко, пишет Укринформ.

“Если говорить концептуально, принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, – их творчество будет оставаться в учебных программах. Это, например, Николай Гоголь, – это фактически наш украинский писатель, который очень многое сделал для украинской культуры. Или Владимир Короленко. Также будет изучаться произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце». В программе останется изучение произведения Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», потому что это знаковое произведение, документальное, связанное тесно с трагическим событием, которое было на территории Украины. Такое произведение, как «12 стульев» Ильфа и Петрова, оно будет также изучаться в школьной программе», — сказал Кононенко.

Он напомнил, что в течение лета в МОН работала специальная группа по обновлению некоторых учебных программ отдельных школьных предметов, в частности, по истории Украины, Всемирной истории, зарубежной литературе, географии. После выводов рабочей группы программу также рассматривала научно-методическая комиссия МОН. Помимо этого, состоялось совещание под председательством министра, на котором рассматривались ключевые вопросы учебной программы.

«Сейчас подготовлен общий проект приказа министерства об утверждении всех изменений ко всем учебным программам. Мы ожидаем, что в ближайшее время он будет подписан, и таким образом с 1 сентября нового учебного года дети будут обучаться по новым программам», — сказал Кононенко.

В то же время он отметил, что включения в программу зарубежной литературы большого количества новых произведений не будет.

«Очень большого количества новых произведений, которые включены в программу, не будет. Если ранее некоторые произведения изучались для дополнительного чтения, то есть дети, если хотели, то читали их, то теперь некоторые из них переведены в текстуальное изучение. То есть массового включения произведений не будет, костяк программы остаётся таким, как есть… Например, если говорить совсем о новом, то Йозеф Рот, австрийский писатель, он тоже будет изучаться в курсе школьной зарубежной литературы. Очень много писателей, творчество которых отражено на европейском, американском и азиатском континентах, теперь будут изучаться в курсе школьной зарубежной литературы», — добавил Кононенко.

Относительно доступности новых произведений, которые будут включены в программу, и подготовки учителей к преподаванию новой программы, Кононенко отметил, что в последнее время в Украине издано много переводов зарубежных авторов на украинский язык. Также, по его словам, работа по подготовке учителей будет проведена до начала и в начале учебного года, этим будут заниматься институты последипломного образования, которые есть в каждой области.

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