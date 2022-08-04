Шесть многодетных семей из Одессы отправлены в Швейцарию

Уже в третий раз из Одессы отправляется группа многодетных семей в Швейцарию.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, это стало возможным благодаря сотрудничеству мэрии Одессы со Всемирным еврейским конгрессом и Государственным секретариатом по миграции Швейцарии.

«На этот раз в Швейцарию отправились шесть многодетных семей. Швейцарская сторона предоставляет одесситам бесплатное жильё и необходимую социальную поддержку во время пребывания в стране», — говорится в сообщении.

Кроме соцпомощи, взрослым предоставлено право на работу в Швейцарии, а детям – на обучение.

Также будут организованы бесплатные курсы по изучению иностранных языков.

Как сообщала Одесса News, в июле из Одессы выехала группа многодетных семей в немецкий город-побратим Регенсбург.

Фото: «Одесса»

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