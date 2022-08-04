В Одесском зоопарке продолжается бэби-бум. Среди новорожденных — телёнок серой венгерской породы и жеребёнок Пржевальского.

Об этом сообщает Одесский зоопарк.

Новые маленькие обитатели зоопарка чувствуют себя хорошо, уже находятся в открытом вольере и радуют посетителей своим игривым характером, — говорится в сообщении.

Одесситов приглашают в зоопарк посмотреть на малышей.

Отмечается, что венгерская серая корова – древняя порода домашнего скота. Это сильное, выносливое и красивое животное с длинными полумесяцем рогами, направленными вверх. В еде неприхотлива. Порода использовалась как тягловое животное.

Лошадь Пржевальского – социальное животное, которое живёт небольшими семейными группами. Лошадь Пржевальского можно встретить только в зоопарках и заповедниках. Внесена в Красную книгу.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года в Одесском зоопарке в семействе европейской лани родились малыши.

Фото: Одесский зоопарк

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