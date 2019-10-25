Мэр Одессы встретился со специалистами по инклюзивному образованию

24 октября мэр Одессы Геннадий Труханов посетил «Инклюзивно-ресурсный центр №1» и встретился со специалистами Центра и их коллегами из г. Днепр, которые приехали для обмена опытом.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе встречи прошло обсуждение вопросов развития инклюзивного образования, подготовки специалистов, внедрения в работу прогрессивных методик, с учётом опыта и наработок зарубежных коллег.

«К сожалению, в Украине существует нехватка специалистов, а также нередко применяются достаточно устаревшие практики. И такой формат общения между городами позволяет вырабатывать достаточно прогрессивную модель работы, чтобы дети с особыми образовательными потребностями могли развиваться наравне и вместе со своими сверстниками. Мы также изучаем и даже планируем пригласить в Одессу израильских специалистов для интеграции передового зарубежного опыта в наши центры», — отметил Геннадий Труханов.

Отмечается, что за время работы ИРЦ №1, с марта этого года, специалисты провели комплексную оценку и выдали родителям 416 заключений. В 2019/2020 учебном году в школах Одессы открыты 111 инклюзивных классов, в которых обучаются 174 ребёнка с особыми образовательными потребностями. Это в два раза больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день отмечаются успехи у детей, которые посещают коррекционные занятия. Также в Центре оказывают эмоциональную и психологическую поддержку родителям таких детей.

Днепровских коллег заинтересовала и Школа правильного питания, аналогов которой нет в Украине. Здесь с детьми и родителями работают эксперты по диетпитанию, генетики и психотерапевты. В этой школе также применяется нестандартный метод реабилитации — анимал-терапия, а также проведение спортивных праздников с использованием элементов сенсорной интеграции и физиореабилитации.

Фото: «Одесса»