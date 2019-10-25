Кому в Одессе 28-29 октября отключат воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 300 мм по ул. Каманина, 16 в Одессе будет временно прекращена подача воды отдельным потребителям.

Водоснабжение будет прекращено с 09:00 28 октября до 06:00 29 октября потребителям следующих улиц города:

— ул. Каманина,

— ул. Литературная,

— Аркадиевский переулок,

— Морской переулок,

— Мореходный переулок,

— Компасный переулок.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).