Учителя Одессы получили ноутбуки по государственной программе

Более двух тысяч единиц техники, закупленных в рамках национального проекта «Ноутбук – каждому учителю», уже прибыли в Одессу и были распределены между школами пропорционально количеству педагогов.

В частности, сегодня в Приморской райадминистрации состоялось вручение 460 ноутбуков учителям школ района, сообщается на официальном сайте города.

Как отметила глава Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, этот проект разработан двумя профильными министерствами: Министерством образования и Министерством цифровой трансформации. Он предусматривает обеспечение учителей заведений общего среднего образования техникой для профессионального использования.

«Ноутбуки, которые были переданы образовательным заведениям Одессы, — это весомый вклад в компьютеризацию наших школ. Мы очень благодарны и надеемся, что государство продолжит этот проект. Тем более что компьютер – это не только инструмент для размещения в школе, это личная профессиональная вещь, которой сможет пользоваться каждый педагог в своей деятельности, в том числе и для проведения занятий», — подчеркнула Елена Буйневич.



Как сообщала Одесса News, 16 декабря одесская полиция получила передвижную криминалистическую лабораторию, приобретённую в рамках комплекса мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Фото: «Одесса»

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