Бывшего главного разведчика Украины уволили из ВСУ

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба уволился с военной службы.

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net 16 декабря.

Бурба заявил, что министр обороны Алексей Резников подписал его рапорт на увольнение «по состоянию на 15 декабря».

Также он рассказал, что это был повторный рапорт, а предыдущий Бурба подавал в сентябре, когда министром обороны был Андрей Таран, но глава ведомства тогда его не подписал.

Экс-глава ГУР Минобороны напомнил, что в сентябре он должен был свидетельствовать перед парламентской временной следственной комиссией по делу о провалившейся спецоперации по задержанию наёмников российской частной военной компании «Вагнер», но заседание ВСК перенесли.

«То есть они перенесли, я так думаю, потому, что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны (Таран) и сказал, чтобы я пришёл к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией по моему участию в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр удовлетворил, приказ подписан», – сказал Бурба.

На вопрос, почему Таран не подписывал рапорт, Бурба ответил: «Могу сказать, что у меня есть непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов влияния на меня, что я военнослужащий, и таким образом, возможно, министр или кто-то из Офиса президента думал, что это влияние на меня. Поэтому, выслушав министра, я решил написать рапорт, я не согласился с его позицией по моему участию в ВСК».

Резников сообщил, что провёл с Бурбой разговор и подписал рапорт до отбытия в командировку в Швецию, т.е. до 13 декабря. Позже министр уточнил, что приказ №660 об увольнении Бурбы был издан 9 декабря, а позже был приказ об исключении его из списков части и направлении в военкомат.

Как сообщала Одесса News, Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наёмников ЧВК «Вагнер» якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелёты было принято решение вывезти наёмников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолётом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолёта в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наёмников ЧВК «Вагнер» и одобрил её проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что её переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооружённых сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК «Вагнер», так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолёта Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолёта. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу «авантюристом и аферистом» и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в «огромный скандал» с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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