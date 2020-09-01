Сегодня в Одесской области в школу пошли не все

Сегодня в Одесской области, как и по всей Украине, начало нового учебного года — День знаний.

Однако, в школу сегодня пошли не все: школьники Измаила и Беляевки, двух городов в Одесской области, находящиеся в т.н. «красной» каратинной зоне, остались дома. Их обучение будет проходить дистанционно.

Не пойдут в школу также и учащиеся школы №4 города Черноморска. Она будет закрыта до 6 сентября из-за того, что у двоих сотрудников школы нашли коронавирусную инфекцию, сообщает издание 04868. Со вчерашнего дня закрыли и Черноморский отдел образования, один из работников которого также подхватил коронавирусную заразу.

Открыли свои двери учебные заведения тех регионов, которые отнесены к «зелёному», «жёлтому» и «оранжевому» уровням эпидемической опасности.

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, начало нового учебного года будет без традиционного праздника первого звонка.

Вместе с тем, в этом году свои особенности будет иметь не только начало учебного года, но и сам образовательный процесс. Так, Министерство здравоохранения разработало общие правила работы школ с 1 сентября. Одно из них — обязательное измерение температуры работников школы. При температуре 37,2 и выше их не будут допускать к работе.

Для учащихся 5-11 классов передвигаться и заходить в помещение школы можно только в маске, но во время занятий её можно будет снять. В то же время ученикам 1-4 классов передвижение по помещениям учебного заведения разрешено без использования маски.

В регионах «оранжевой» зоны педагогам рекомендуется использовать защитные щитки, а в «зелёной» или «жёлтой» — просто придерживаться соответствующей дистанции.

Перед началом занятий преподаватель должен опросить учеников о самочувствии.

В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников весь класс должен пойти на самоизоляцию.

Дозаторы с антисептиками должны находиться только на входе в учебное заведение. А в дальнейшем после каждого урока дети должны мыть руки с мылом.

Кроме того, рекомендуется проводить все занятия в одном кабинете, а при возможности — на свежем воздухе.

Накануне начала нового учебного года при поддержке Одесского городского головы Геннадия Труханова в Одессе прошла акция «Рюкзак первоклассника» — более 1200 будущих первоклассников — детей льготных категорий получили свой первый рюкзак.

Фото: «Одесса»