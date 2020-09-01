2 сентября Одесский зоопарк работает бесплатно

2 сентября в Одесском зоопарке состоится торжественное открытие новой входной группы со стороны Преображенского парка.

Одесский городской голова Геннадий Труханов представит гостям праздника реализацию I этапа реконструкции зоопарка, которая проводится в рамках Городской программы «Зоопарк-100».

На данном этапе реконструкции завершены работы по строительству входа в зоопарк. Здесь появилась арка в мавританском стиле, а также обустроена красивая площадь с озёрами для птиц и мостом для посетителей.

Перед зоопарком теперь располагается парковка для автомобилей и автобусов.

Начало мероприятия в 12:30.

Вход для всех посетителей в этот день будет бесплатным (до 12:30 зоопарк будет закрыт).

Для детей-сирот, воспитанников детских домов и детей с инвалидностью катание на каруселях в этот день будет бесплатным.

Праздник будет ярким и красочным, необычайно интересным для детей и взрослых.