Куда пойти в Одессе на выходные 12-13 июня

Выходные дни в Одессе 12-13 июня будут изобиловать культурными ивентами — спортивными мероприятиями и выставками, фестивалями и театральными постановками, экскурсиями и художественными выставками….

Выбор, как всегда, за Вами!

12 июня в Музее западного и восточного искусства вечерний опен-эйр «Под небом Парижа». Концерт станет первым в серии концертов «Музыка мира» и пройдёт в романтической атмосфере уютного патио музея. Зрители услышат лучшие произведения французских композиторов минувших столетий и современности. Атмосферу вечернего Парижа будет создавать музыкальный коллектив Spirit of Мusic. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 150 грн.

12 июня Одесский кукольный театр представляет спектакль для взрослых «DAWN-WAY. Дорога в никуда». Представление в жанре чёрной клоунады. Герои спектакля окажутся в сюрреалистической ситуации. Им придётся выбирать – помочь ближнему или свалить, пока не застукали. На спектакле действует ограничение по возрасту 16+. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 250 грн.

12-13 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (на Суворовской аллее, возле Карантинной аркады) состоится Х Одесский международный благотворительный фестиваль «Пороховая башня». В программе международные соревнования по средневековому бою между представителями рыцарских дворов из разных городов Украины и зарубежья, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы, антуражные фотосессии и многое другое. Вечером гостям фестиваля представят музыкальную программу с участием известных фольклорных и рок-коллективов, колоритные средневековые танцы, завораживающее буйство огней. Будет работать лучный тир, организованы конкурсы и квесты для детей и взрослых с вручением призов в стиле средневековья. На территории фестиваля будет работать сеть таверн с разнообразной едой и напитками, приготовленными по старинным технологиям. Вход на фестиваль – свободный, с соблюдением карантинных требований. Открытие 12 июня в 11 часов.

12-13 июня в парке Горького ежегодный фестиваль «Праздник мороженого и сладостей». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню мороженого. Гостей фестиваля ждут крио-шоу, Тесла-шоу от Музея интересной науки, ростовые куклы, фотозоны, анимация, много призов и подарков, анимационное шоу и кулинарное представление по созданию молекулярного мороженого. Посетители смогут продегустировать разные виды мороженого и сладостей. Приходите к 11:00. Вход свободный.

12-13 июня в Одесском ботаническом саду ежегодный фестиваль «Мечников день». Посетители смогут познакомиться с одиннадцатью факультетами университета и колледжем ОНУ. В рамках мероприятия запланированы квесты, мастер-классы, экскурсии и концерты. Специальный гость фестиваля – группа Premier Project. Приходите к 10:00. Стоимость билетов уточняйте в кассе Ботсада. Для студентов ОНУ – бесплатно.

13 июня стартует VI Одесский полумарафон «6-й Таврия В». Тысячи одесситов и гостей города смогут пробежаться по улицам Одессы а также бегуны из Польши, Беларуси, Молдовы, Финляндии и США. Старт главного забега (21+ км) в 8:00 после официальной церемонии открытия мероприятия от памятника Дюку де Ришелье.

13 июня комедия абсурда «Стриптиз» состоится в Театре на Чайной в Одессе. По мотивам пьесы Славомира Мрожека. Длительность спектакля 60 минут. Возрастное ограничение — не младше 15 лет. Цена билетов от 40 до 150 гривен. Приходите к 19:00.

12-13 июня в Одессе традиционно пройдут X Всеукраинские соревнования по спортивным танцам «Жемчужина Одессы». Ожидается более 1 000 участников в составе 50 команд из Украины, Молдовы и Турции. Возрастная категория спортсменов — от 3,5 до 20 лет. Торжественное открытие 12 июня в 15:30 по адресу: г. Одесса, Фонтанская дорога, 23 (спортивно-оздоровительный комплекс ОНЮА).

12-13 июня Зелёный театр приглашает провести отдых в стиле олд скул — погрузиться в атмосферу конца 80-х. Взрослые смогут поностальгировать по детству, а дети посмотреть, как развлекались их родители в молодости. Гостей ждут мастер-классы, тематическое меню на фуд-корте, игровые автоматы и пинболы. Фоном послужат музыкальные хиты тех лет. Дети смогут поучаствовать в художественных и кулинарных мастер-классах и создать маску любимого супергероя Marvel или DC. Вход свободный. Участие в активностях платное.

До 13 июня галерея ArtOdessa в Летнем театре Городского сада представляет фотовыставку «Красота сквозь века», организованную Национальным комитетом «Мисс Украина — юг». Известные одесские женщины готовили проект в течение двух месяцев при помощи фотографа Сергея Иванченко, швей, визажистов, стилистов, перевоплощаясь в Мишель Мерсье, Гвинет Пэлтроу, Анжелину Джоли, Ким Кардашьян, Жаклин Кеннеди, Мерилин Монро, Брижитт Бардо, Монику Беллуччи, Мерил Стрип и других знаменитостей. Специально для проекта была создана и одежда — такая же, как на прототипе. Все фотоработы были перенесены на холсты размером 50 на 70 сантиметров.



13 июня поп-группа «НеАнгелы» — это неизменные вокалистки Слава Каминская и Виктория Смиюха — выступят дуэтом в Одессе последний раз. «НеАнгелы» прекращают свою публичную деятельность. В дальнейших планах у Славы и Виктории заниматься сольными карьерами. Цена билетов от 290 до 1490 гривен. Приходите к 20:00 на летнюю концертную арену МОРВОКЗАЛ.

13 июня продюсерская компания Magic box представляет поп-хиты десятилетия в Одесской областной филармонии. Приходите к 20 часам. Стоимость билетов от 260 до 650 гривен.

До 23 июня в Музее западного и восточного искусств художественная выставка «Нонконформисты». Она поразит вас своим размахом.

До 4 июля Дом Рериха приглашает на первую посмертную выставку картин художника Одесского порта Святослава Скоробогатова. Экскурсии под названием «Архитектура и история Одессы в акварелях Святослава Скоробогатова» будут проходить каждое воскресенье.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер

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