Посол Украины в США лично проверил техподготовку к передаче катеров «Island»

Выполнение работ по восстановлению технической готовности и дооборудованию трёх патрульных катеров класса «Island», которые будут переданы Военно-Морским Силам Вооруженных сил Украины в рамках пакета помощи в сфере безопасности, идут по графику.

В ближайшее время американская сторона примет украинских военных моряков, которых специалисты Береговой охраны США подготовят к управлению и ремонту этих катеров, сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Посольства Украины в США.

«Посол Украины в США Владимир Ельченко посетил судоремонтную верфь Береговой охраны США в г.Балтимор, где сейчас проходит техническую подготовку вторая партия патрульных катеров класса «Island», которые будут переданы США Военно-Морским Силам ВСУ. Передача катеров происходит в рамках пакета помощи Украине в сфере безопасности, ранее утверждённого Конгрессом США», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Ельченко провёл встречу с руководителями Офиса международных программ Береговой охраны США, судоремонтной верфи и инструкторским составом, которые рассказали о выполнении работ по восстановлению технической готовности и дооборудованию патрульных катеров, ознакомили с производственной и учебной базой, а также продемонстрировали способности Береговой охраны США по обучению экипажей на тренажёрах и возможности в ремонте кораблей.

Представители американской стороны констатировали, что работы идут по графику, и подтвердили готовность в ближайшее время принять и осуществить подготовку украинских экипажей катеров.

Посол Украины выразил благодарность американской стороне за помощь в усилении возможностей ВМС ВСУ для защиты безопасности на море. Передача Украине второй партии патрульных катеров класса «Island» также будет способствовать повышению уровня совместимости Вооружённых сил Украины со стандартами НАТО.

Как сообщала Одесса News, 1 октября 2020 года открыт ещё один пункт базирования дивизиона патрульных катеров типа Island в морском порту «Южный».

Фото: Facebook