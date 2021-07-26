Концерт СПЛИН/БИ-2: Трибьют в Одессе состоится 31 июля.

Известная кавер-группа из Харькова Dream West представляет единую трибьют-программу сразу на две культовые рок-группы. Больше драйва и энергии, ещё больше эмоций и в два раза больше отличных хитов, которые известны любому ценителю качественного рока. Прекрасный повод для насыщенного яркого вечера на летней зелёной площадке.

Цена билетов от 220 до 600 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00 в Летний театр «Горсад».

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