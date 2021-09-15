Учителя начальных классов после сертификации получат 20% к зарплате

Педагоги начальных классов, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку 20% к заработной плате.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Отмечается, что с 20 сентября по 12 ноября продлится третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов — изучение практического опыта работы педагогов. В этом году участие в нём примет 1 171 учитель, который успешно прошёл второй этап сертификации — самооценку собственного педагогического мастерства.

«Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку в 20% к заработной плате. Кроме того, успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником, а также является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания», — говорится в сообщении.

«Третий этап сертификации организуется Государственной службой качества образования Украины. В этом году процедура его проведения изменилась», — отметили в Минобразования.

В частности, в 2021 году оценке подлежат культурно-коммуникативная, информационно-цифровая, эмоционально-нравственная, инклюзивная, здоровьесохраняющая, инновационная, рефлексивная и другие профессиональные компетентности, определённые обновлённым Профессиональным стандартом учителя.

«Карантинные ограничения, вызванные пандемией COVID-19 привели к другому нововведению: наблюдение за учебными занятиями во время сертификации будет происходить с использованием технологий видеоконференцсвязи», — добавили в Министерстве.

Кстати. Сертификация педагогов — это внешнее оценивание профессиональной компетенции учителей, которое осуществляется путём независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы. Цель сертификации — выявить и поощрить учителей с высоким уровнем педагогического мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями, и способствуют их распространению.

Первый этап сертификации учителей начальной школы — независимое тестирование профессиональных знаний и умений педагогов — состоялся в феврале 2021 года, в котором приняли участие 1 622 учителя, успешно прошли — 1 172. Второй этап — самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства — состоялся в апреле, его успешно прошёл 1 171 педработник.

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