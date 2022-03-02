В Одессе регистрация участников ВНО-2022 продлится до 9 апреля

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет подписал приказ о внесении изменений в Календарный план проведения и организации Внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Теперь регистрация участников ЗНО-2022 продлится до 9 апреля.

По информации Департамента образования и науки Одесского городского совета, в связи с ситуацией в Украине Министр Шкарлеттакже подписал приказ, которым освободил от прохождения Государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.