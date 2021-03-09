Мининфраструктуры готовит концессионные конкурсы по проекту в Черноморском порту

Министерство инфраструктуры ожидает, что концессионные конкурсы по проекту в Черноморском порту будут объявлены до конца текущего года.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал во время рабочей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккельсеном, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Криклий также ожидает, что датские компании примут участие в концессионных проектах.

«Мы открыты для внедрения совместных концессионных проектов в морском секторе вместе с датским бизнесом и будем рады видеть датские компании среди участников будущих открытых тендеров», — сказал Криклий.

Также он рассказал, что сейчас в партнёрстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC) Мининфраструктуры активно работает над обеспечением успешного запуска тендеров по двум проектам в морском порту Черноморска.

«Представители ЕБРР и IFC уже согласились профинансировать подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса в порту «Черноморск». Кроме этого, идёт подготовка пре-ТЭО концессии первого и контейнерного терминалов Черноморского порта. Предварительные результаты исследования ожидаются в марте 2021 года, после чего Мининфраструктуры будет принимать решение о целесообразности подготовки ТЭО», — отметил Криклий.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года Владислав Криклий проинформировал представителей турецких компаний о возможности участия в реализации двух проектов в порту «Черноморск».

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