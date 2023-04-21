Украина и ЕБРР планируют совместные проекты развития дунайских портов

Украина совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) работает над расширением сотрудничества по развитию Дунайского портового кластера.

Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова с делегацией ЕБРР во главе с президентом банка Одиль Рено-Бассо, сообщает пресс-служба министерства.

«Видим перспективу сотрудничества по развитию Дунайского портового кластера. Начали работу ещё в прошлом году. Международная инжиниринговая консалтинговая компания Royal HaskoningDHV в рамках совместного пилотного проекта министерства и ЕБРР разработала перечень мероприятий по увеличению пропускной способности дунайских портов, касающихся инвестиционных, операционных и регуляторных изменений как в Украине, так и в Молдове и Румынии», — сказал Кубраков.

Он подчеркнул, что дунайский кластер стал критически важным элементом продовольственной безопасности мира в условиях ограниченной работы черноморских морских портов., в частности, из-за эксплуатационного дноуглубления в портах Дунайского региона при восстановлении их паспортных характеристик.

«Таким образом мы возрождаем канал устье Быстрое как альтернативный путь для украинского агроэкспорта. Уже сейчас обсуждаем с партнёрами проекты восстановления базовой инфраструктуры: электросети, водоснабжения и водоотвода, транспортной инфраструктуры, жилья на освобождённых территориях. Высоко ценим сотрудничество с командой ЕБРР и благодарны за поддержку Украины», — отметил Кубраков.

Как сообщала Одесса News, порты Дунайского морского кластера с начала 2023 года сохраняют высокие темпы обработки грузов, в том числе крупнейший морской порт региона – Измаил – в январе – феврале увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза – до более 2,42 млн т.

Фото: Мининфраструктуры

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