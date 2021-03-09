Скандал — делу помеха: главреж Одесского оперного не получил Шевченковскую премию

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов 2021 года. Номинированного на соискание премии главного режиссёра Одесского оперного театра Евгения Лавренчука среди лауреатов премии не оказалось.

Так, в номинации «Театральное искусство» победил Александр Бегма (композитор), представивший спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В номинации «Киноискусство» победил лауреат Валентин Васянович с фильмом «Атлантида», в номинации «Литература» в этом году избрана победительницей Оксана Луцишина с романом «Иван и Феба».

Председатель Комитета по премии Юрий Макаров заявил, что торжественное представление лауреатов состоится в Каневе 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко, у могилы Кобзаря.

Как сообщала Одесса News, в Одесском национальном академическом театре оперы и балета разгорелся конфликт между директором театра и его главным режиссёром — Евгением Лавренчуком, контракт с которым у театра истекает 15 марта.

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