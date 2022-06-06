В Одессе задержаны мошенники, «провернувшие» аферу на 45 млн грн

В Одессе правоохранители прекратили деятельность группировки, занимавшейся имущественными преступлениями.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, злоумышленников задержали при попытке продать здание и земельный участок под ним за 600 тысяч долларов США.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования была установлена группа лиц, которая подделывала паспорта граждан, на имя которых изготовлялись поддельные документы на объекты недвижимости и с помощью знакомых регистраторов регистрировались права собственности на недвижимые объекты по поддельным документам, после чего распоряжались этим имуществом, выдавая его за собственное.

«Организованная преступная группа мошенническим путём реализовала объекты недвижимости, принадлежавшие государственному предприятию и гражданам, получив за них более 45 миллионов гривен», — говорится в сообщении полиции.

Поставлена ​​точка в этих махинациях детективами Следственного управления ГУНП в Одесской области вместе с сотрудниками Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР НПУ и работниками Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали злоумышленников при полученной от покупателя части денег в сумме 10000 долларов США в качестве задатка и изъяли поддельные паспорта, документы на недвижимое имущество, денежные средства, компьютерную технику, с помощью которой производились поддельные документы.

Сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрения уроженцу Харьковщины и двум жителям Одесщины.

Их подозревают в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом или приобретении права на имущество путём обмана, совершённом в особо крупных размерах организованной группой (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины) с использованием заведомо подложных документов (ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УКУ).

За эти преступления членам группы грозит наказание лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

«Одного подозреваемого уже поместили под стражу, ещё одному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 46 миллионов гривен», — информирует полиция.

Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Одесским Хозяйственным судом открыто производство по делу об обжаловании распоряжений Павловского сельсовета Болградского района о государственной регистрации прав на земельные участки площадью 1038 га стоимостью 142 млн грн, возвращение их в собственность государства и постоянное пользование ГП «Одесское областное предприятие по племенному делу в животноводстве».

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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