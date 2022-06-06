Нацбанк планирует в 2022 году выпуск нескольких монет военной тематики

Национальный банк Украины обновил план выпуска памятных и инвестиционных монет, а также сувенирной продукции на 2022 год.

План выпуска размещён на официальном сайте НБУ, передаёт Одесса News.

В плане предусмотрен выпуск в июне-августе монет из серебра и нейзильбера «В единстве — сила», «Ой, у лузi червона калина».

Монеты из сплава на основе цинка «Военно-Морские Силы Украины» и «Силы специальных операций ВСУ» будут выпущены миллионным тиражом достоинством 10 гривен.

Отмечается, что в конце года НБУ планирует выпуск памятных монет серии «Города-герои Украины». Они будут посвящены городам Буча, Херсон, Гостомель, Мариуполь и Харьков. Их выпустят в этом году по 50 тысяч экземпляров.

Также в декабре бонисты могут пополнить свои коллекции 20-гривневой купюрой «Российско-украинская война. Помним! Не простим!», 200 тысяч которых будет напечатано и реализовано в сувенирной упаковке, а ещё 100 тысяч — в конвертах.

Как сообщала Одесса News, с 26 декабря 2019 года Национальный банк Украины ввёл в обращение три памятные монеты номиналом 10 гривен: «На страже жизни», «КрАЗ 6322 «Солдат» и «Участникам боевых действий на территории других государств».

В мае 2022 года Национальный банк сообщил о начале работы над первой монетой из серии, рассказывающей об общенациональном сопротивлении украинцев российским захватчикам.

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