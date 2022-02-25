Россияне подбили в районе порта «Южный» два иностранных судна

24 февраля бункеровщик «Миллениум Спирит» под флагом Молдовы был подбит российским кораблём в 12 милях от порта «Южный», а 25 февраля российские военные подбили балкер Namura Queen в порту «Южный».

Об этом сообщает пресс-служба ГП «АМПУ» на своей странице в Facebook со ссылкой на службу капитана порта Южного филиала.

«По информации ПРДС (поста регулирования движения судов, – ред.) порта «Южный» и службы капитана порта Южного филиала ГП «АМПУ», в 12 час. 55 мин на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть теплохода NAMURA QUEEN (флаг Панамы)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно направлялось в порт «Южный» под погрузку зерном. В результате ракетного удара выведена из строя часть оборудования теплохода.

На судне возник пожар, который ликвидирует пожарный буксир P&OSTAR. Ситуация контролируемая.

Как сообщала Одесса News, практическое вклинение войск Российской Федерации на украинскую территорию на утро 25 февраля составило в среднем сорок километров.

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