604 дня войны: На фронте нет простых участков

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что на войне нет простых участков фронта, а есть только те, где сложнее.

Об этом говорится в его сообщении в Теlegram.

“На войне нет обычных участков фронта. Есть только те, где посложнее. Сейчас – это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию”, — сообщил Залужный.

По его словам, несмотря ни на что, все наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

“С командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учётом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений. Также провели работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях”, — сообщил главнокомандующий ВСУ, побывав на передовой.

Согласно оперативным данным Генштаба ВСУ на 6 утра 20 октября, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. За прошедшие сутки потери врага составили убитыми и ранеными почти 900 оккупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области», — говорится в военной сводке Генштаба.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Одесса News информировала, что США передали Украине примерно 20 ракет ATACMS.

На главном фото Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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