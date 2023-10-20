Россия переместила боевых дельфинов на северо-запад Крыма для защиты от Украины

Россия разместила боевых дельфинов возле военно-морской базы на северо-западе Крыма.

Дрессированных животных планируется использовать для защиты от водолазов украинского спецназа, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Naval News.

Загоны с дельфинами появились в сентябре на военной базе в Новоозёрном в 90 км к северо-западу от Севастополя, рядом с пристанью устричной фермы. Объект находится гораздо ближе к линии фронта, чем раньше, отмечает издание. Ранее дельфинов, в основном, размещали у Севастопольской бухты.

В статье говорится, что переброска млекопитающих совпала по времени с усилением активности украинских спецназовцев в северной части Чёрного моря. Тогда ВСУ объявили об успешной операции по возвращению буровых газодобывающих и нефтедобывающих платформ, известных как «вышки Бойко», и провели несколько рейдов на военные объекты вдоль побережья.

Для справки. Об использовании Россией дрессированных дельфинов для защиты военно-морской базы в Чёрном море сообщалось в апреле 2022 года. Военно-морской институт США провёл анализ и выяснил, что ещё в феврале военно-морской флот России привёз два загона для дельфинов ко входу в Севастопольскую бухту.

23 июня 2023 года британская разведка сообщила, что военно-морской флот России инвестировал значительные средства в усиление безопасности главной базы Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. В частности, в Севастопольской бухте удвоилось число вольеров, в которых, вероятно, содержатся специально обученные морские млекопитающие.

Одесса News информировала, что учёные Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области планируют создать Центр для реабилитации млекопитающих.

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