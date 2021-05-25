Скоро в одесских школах прозвучит последний звонок

Последний звонок в одесских школах прозвучит в разные дни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Почти 108 тысяч одесских школьников ждут окончания учебного года. В этом году общеобразовательные учреждения Одессы оканчивают почти 5,5 тысячи выпускников 9-х классов и около 10 тысяч выпускников 11-х классов.

Большинство школ города завершат обучение в начале июня. Учебные заведения самостоятельно выбирали дату окончания учебного периода, учитывая собственный график, уровень заболеваемости и другие особенности учебно-воспитательного процесса в школе.

Как сказала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич «праздник последнего звонка в учебных заведениях, как и в минувшем году, пройдёт в необычном формате. Поскольку большие собрания коллективов из-за карантина запрещены, предусмотрено, что каждый класс проведёт своё мероприятие на свежем воздухе. Традиционно праздники пройдут под контролем правоохранителей».

Также Буйневич отметила, что в этом году отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов. Ученики 11-х классов также освобождены от государственной итоговой аттестации, но имеют право пройти её в форме внешнего тестирования по своему желанию. То есть внешнее независимое оценивание (ВНО) сдают те выпускники, которые намерены поступать в учреждения высшего образования.

Как отметила Елена Буйневич, выпускные вечера также пройдут в изменённом формате — торжественное вручение документов о среднем образовании будет организовано на свежем воздухе на территории учебных заведений.

Кроме того, на базе большинства учебных заведений вскоре начнут работу пришкольные лагеря. Оформление в них детей будет происходить исключительно на добровольной основе по желанию родителей.

Также завершается процедура приёма документов на поступление детей в 1-й класс.

1 сентября всего школы города планируют принять более 10 тысяч первоклассников.

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