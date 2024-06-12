Житель Одессы получил тюремный срок за антиукраинскую пропаганду в соцсетях

По материалам Службы безопасности реальный срок заключения получил сторонник врага из Одессы, распространявший в социальной сети антиукраинские нарративы и оправдывавший вооружённую агрессию России.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

В ходе досудебного следствия установлено, что на персональной странице в одной из запрещённых соцсетей злоумышленник публиковал авторский деструктивный контент и репостил антиукраинские призывы топовых российских пропагандистов.

Отмечается, что в своих сообщениях он восхвалял рашистов, оправдывал преступные действия оккупантов и одобрял проведение так называемой «спецоперации», а также разжигал национальную ненависть.

«Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности одессита в пользу страны-агрессора. На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников, совершённые повторно)», — говорится в сообщении УСБУ.

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года СБУ задержала агента ФСБ, который готовил ракетный удар России по военным учебным заведениям и больницам в Одессе и Житомире.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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