СБУ в Одессе накрыла рейдерскую группировку

СБУ прекратила противоправную деятельность группы государственных регистраторов, бывших работников государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установили, что в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции Украины в Одесской области совместно с бывшими руководителями Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий, деятельность которых фактически осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, используя незаконно полученные ключи доступа к Государственным реестрам, организаторы сделки без согласия собственников отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.

“Сотрудники СБ Украины задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018 года на основании заявлений от имени умерших лиц рейдерской группой было совершено более 300 регистрационных действий в отношении переоформления недвижимого имущества на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и ВОТ АР Крым. Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов производства”, — добавили в пресс-службе.

Установлено также, что организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, захвате строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества. Мошенники осуществляли безосновательное снятие арестов имущества, наложенных государственными исполнителями на основании судебных решений. Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические, юридические лица и государственные органы.

Во время обысков по месту регистрации предприятий и проживанию участников мошеннической сделки изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий.



Проводятся экспертные исследования и предварительная оценка причинённого ущерба.

Фото: СБУ