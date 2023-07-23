Зеленский: «И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам»

Российские захватчики получат ответ за ночную ракетную атаку 23 июля на Одессу.

Об этом сообщиил в Telegram Президент Украины Владимир Зеленский.

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», — пообещал Владимир Зеленский.

Глава осударства также заявил, что всем пострадавшим оказывают помощь.

«Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдём это. Мы вернём мир. И для этого нужно победить российское зло», — написал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, ночью 23 июля противник применил против Одессы 19 ракет разных типов: 5 крылатых «Ониксов», 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр», 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К», 2 баллистические ракеты «Искандер-М». ВСУ уничтожили 9 воздушных целей: 4 ракеты «Калибр» и 5 ракет «Искандер-К».

Фото: Сергей Братчук/Telegram

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