На юге Силы обороны за неделю освободили более 28 квадратных километров

На востоке Силы обороны Украины за прошедшую неделю освободили от российских захватчиков 9 квадратных километров, на юге – более 28 кв. км.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Теlegram.

По данным Маляр, на юге Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Наступательные действия украинские защитники вели на направлениях Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботиного, Новосёлки и Старомайорского, имели успех.

«За прошедшую неделю увеличены освобождённые территории на 28,4 кв. км. В общей сложности, освобождённая площадь на юге составляет 158,4 км2», — добавила чиновница.

На востоке страны продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. Силы обороны двигаются на Бахмутском направлении, а враг продолжает вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжёлые бои. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобождённая площадь увеличена на 9 кв. км», — отметила замминистра.

Количество вражеских обстрелов на востоке, согласно информации Маляр, за неделю увеличилось вдвое: позапрошлая неделя составила 6457, прошлая неделя – 11 753.

Как сообщала Одесса News, в результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины ночью 3 июля уничтожены 13 ударных БпЛА «Shahed-136/131» из 17 выпущенных, остальные не достигли своих целей.

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