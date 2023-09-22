В бою за Украину погиб одессит Дмитрий Отставнов, светлая ему память

21 сентября Одесса попрощалась с Дмитрием Отставновым — военным, сотрудником Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета, погибшим во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«По зову сердца Дмитрий Отставнов встал на защиту Украины, с мужеством воина отправился на войну против российских захватчиков, со славой героя отдал жизнь за свободу и независимость Отечества», — говорится в сообщении.

«Война каждый день уносит лучших украинцев. Один из них – наш Дмитрий. Слава и светлая память воину-герою. Царство Небесное! Слава Украине!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News сообщала, что в июле 2023 года Подольская громада Одесской области провела в последний путь погибшего 38-летнего защитника Украины Сергея Ковальчука.

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Фото: «Одесса»

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