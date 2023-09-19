В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кушнир, светлая ему память

Житель села Великая Боярка в Ананьевской громаде Одесской области Александр Кушнир погиб на фронте в районе населённого пункта Макаровка Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook Ананьевская городская территориальная громада.

Александр служил в миномётном взводе роты огневой поддержки и во время артобстрела получил несовместимые с жизнью ранения.

3 августа воину исполнилось 35 лет. У него остались жена и маленький ребёнок.

Одесса News сообщала, что в бою за Украину, мужественно исполняя воинский долг, 15 июля в районе посёлка Новодонецкое Донецкой области погиб 41-летний житель села Плахтиевка Александр Крутский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ананьевская гортергромада/Facebook

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