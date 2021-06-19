Games Gathering анонсируют летнюю конференцию онлайн и вживую в Одессе

Многие из нас катастрофически соскучились за живыми ивентами. Готовьтесь к летнему сезону! Games Gathering анонсируют летнюю конференцию, которая пройдёт и онлайн, и вживую в городе-герое Одессе!
Что вас ждёт на Games Gathering 2021 Odessa:
30.06 – 01.07 – онлайн дни на платформе PINE. У вас будет возможность посетить три потока онлайн лекций, круглые столы, виртуальные стенды спонсоров и инди-разработчиков, назначить онлайн встречи перспективным бизнес-партнёрам.
02.07 – обладатели билетов Business и спикеры конференции приглашены на МОРСКОЕ ПРЕПАТИ, которое пройдёт вечером в открытом море. Прохладные напитки, ненавязчивое общение и всё это под шум волн и приятную музыку.
03.07 – 04.07 – два дня ЖИВОГО ивента традиционно пройдут на полюбившейся площадке Gagarinn Hotel в Аркадии.
Главное пати конференции состоится вечером 3-го июля на пляже Отрада.
Во время живого ивента онлайн платформа продолжает свою работу в стандартном режиме, включая назначение онлайн встреч и просмотр лекций.
На живой конференции вас ждут:
- лекции ведущих специалистов индустрии;
- инди шоукейс с интересными проектами;
- стена вакансий с топовыми предложениями от наших спонсоров и партнёров;
- конкурсы от наших спонсоров и партнёров;
- финал арт-челленджа для художников локаций;
- вечеринки на берегу Чёрного моря;
- бесплатное пиво.
У вас будет возможность задать вопросы опытным разработчикам, пообщаться с потенциальными работодателями, найти инвестора или паблишера и наладить контакты с новыми бизнес-партнёрами.
Как и всегда из Киева в Одессу будет организован рейс GameDev Bus’а. Информация на сайте Games Gathering.
Games Gathering 2021 Odessa — это возможность совместить приятное с полезным, а онлайн с живым общением.
Вы можете не только провести время с пользой для себя и своего бизнеса, но и успеть загореть и потанцевать на пляжных вечеринках на берегу Чёрного Моря.
Не упустите возможность стать частью крутейшего летнего геймдев события!
Регистрируйтесь здесь — https://ggconference.com/conference/games-gathering-2021-odessa/#registration
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