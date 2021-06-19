Games Gathering анонсируют летнюю конференцию онлайн и вживую в Одессе

Многие из нас катастрофически соскучились за живыми ивентами. Готовьтесь к летнему сезону! Games Gathering анонсируют летнюю конференцию, которая пройдёт и онлайн, и вживую в городе-герое Одессе!

Что вас ждёт на Games Gathering 2021 Odessa:

30.06 – 01.07 – онлайн дни на платформе PINE. У вас будет возможность посетить три потока онлайн лекций, круглые столы, виртуальные стенды спонсоров и инди-разработчиков, назначить онлайн встречи перспективным бизнес-партнёрам.

02.07 – обладатели билетов Business и спикеры конференции приглашены на МОРСКОЕ ПРЕПАТИ, которое пройдёт вечером в открытом море. Прохладные напитки, ненавязчивое общение и всё это под шум волн и приятную музыку.

03.07 – 04.07 – два дня ЖИВОГО ивента традиционно пройдут на полюбившейся площадке Gagarinn Hotel в Аркадии.

Главное пати конференции состоится вечером 3-го июля на пляже Отрада.

Во время живого ивента онлайн платформа продолжает свою работу в стандартном режиме, включая назначение онлайн встреч и просмотр лекций.

На живой конференции вас ждут:

лекции ведущих специалистов индустрии;

инди шоукейс с интересными проектами;

стена вакансий с топовыми предложениями от наших спонсоров и партнёров;

конкурсы от наших спонсоров и партнёров;

финал арт-челленджа для художников локаций;

вечеринки на берегу Чёрного моря;

бесплатное пиво.

У вас будет возможность задать вопросы опытным разработчикам, пообщаться с потенциальными работодателями, найти инвестора или паблишера и наладить контакты с новыми бизнес-партнёрами.

Как и всегда из Киева в Одессу будет организован рейс GameDev Bus’а. Информация на сайте Games Gathering.

Games Gathering 2021 Odessa — это возможность совместить приятное с полезным, а онлайн с живым общением.

Вы можете не только провести время с пользой для себя и своего бизнеса, но и успеть загореть и потанцевать на пляжных вечеринках на берегу Чёрного Моря.

Не упустите возможность стать частью крутейшего летнего геймдев события!

Регистрируйтесь здесь — https://ggconference.com/conference/games-gathering-2021-odessa/#registration

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