Президент Украины удостоил государственных наград двух одесских медиков

За значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное выполнение профессиональной обязанности и по случаю Дня медицинских работников Президент Украины Владимир Зеленский наградил двух одесских медиков.

Указ о награждении опубликован на официальном сайте Президента Украины.

Медалью «За спасённую жизнь» награждён Александр Полякин, заведующий хирургическим отделением коммунального некоммерческого предприятия «Раздельнянская многопрофильная больница» Раздельнянского городского совета.

Почётное звание «Заслуженный врач Украины» присвоено Виталию Гайдукову, исполняющему обязанности главного врача коммунального некоммерческого предприятия «Дунайская областная больница» Одесского областного совета.

Одесса News информировала, что «Укрпочта» выпустила марку ко Дню медицинского работника, а Нацбанк — памятную коллекционную монету.

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