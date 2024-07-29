29 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 29 июля с 16 до 23 часов будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Люстдорфская дорога, 152/3,5,6, просп. Академика Глушко, 6б. Работы до 17:00.

пер. Загородный, 9, пер. Кошевого, 5/В, Симоненко, 1, 11, 62, просп. Свободы, 52. Работы до 19:00.

Северные РЭС: ул. Четвёртая, 38-52 (парные), пер. Оранжерейный, 1-16, Агрономическая, 60-84 (парные), 93-117 (нечётные), 86-92. Работы до 18:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но после 20 июля, по утверждению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

24 июля плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций завершили раньше срока, что существенно уменьшило дефицит электроэнергии в стране.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy