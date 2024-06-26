Украина вернула из российского плена 90 защитников

Благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными, активной помощи Объединенных Арабских Эмиратов, по поручению Президента Украины, 25 июня удалось вернуть из российской неволи еще 90 защитников.

Об этом в Telegram сообщает Координационный штаб.

Отмечается, что на родную землю вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.

«В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из «Азовстали». Из плена освобождены 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев», — говорится в сообщении.

Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Одесса News информировала, что предыдущий обмен пленным состоялся в мае 2024 года, когда из российского плена вернулось 75 украинцев.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Видео: СБУ

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