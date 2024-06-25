Жизнь продолжается: в Одессе на прошлой неделе родились четыре двойни

За последнюю неделю в городских медучреждениях Одессы родились 123 малыша, что на девять детей больше, чем на прошлой неделе.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, эта неделя оказалась богатой на рождение близнецов — население Одессы пополнили четыре двойни.

«Количественное преимущество прошлой недели осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 66. Также за неделю увидели свет 57 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №5, где родились 40 младенцев.

Одесса News информировала, что за предыдущую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 114 малышей, среди которых было две пары близнецов.

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