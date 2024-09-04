Жизнь продолжается: в Одессе на прошлой неделе родилось 120 малышей

В Одессе за прошедшую неделю родились 120 малышей, среди которых две пары близнецов.

Об этом сообщил официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 62. Также за неделю увидели свет 58 юных одесситок.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №5, где родились 40 младенцев», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что первым ребёнком, появившимся на свет в Одессе в День города в этом году, стала новорожденная девочка Ксения, увидевшая свет в 00.01 2 сентября в городском роддоме №5. Вес новорожденной – 3 килограмма 500 граммов, рост – 52 см.

Фото: «Одесса»

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