Во время ночной атаки врага в Одесской области ВМС ВСУ сбили дрон-камикадзе

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БпЛА типа Shahed-136/131.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БпЛА уничтожены.

«В Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит 1 вражеский дрон-камикадзе «SHAHED-136», — информирует в Facebook ВМС ВСУ.

Сообщается также, что обломками сбитых дронов над Киевом пострадала жилая инфраструктура в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Одесса News информировала, что 21 декабря 2023 года подразделением Военно-Морских Сил ВС Украины успешно уничтожена очередная морская мина у одного из пляжей Одесской области.

Инфографика: ВМС ВСУ

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