Энергетики Одессы отмечают свой профессиональный праздник

22 декабря в Украине отмечают День энергетика. Работа людей этой профессии всегда связана с риском, особенно во время войны, когда враг целит ракетами по энергетической инфраструктуре. Когда под обстрелами приходится ремонтировать сети, чтобы в домах украинцев было светло и тепло.

По информации на официльном сайте «Одесса» горсовета, в канун праздника, во время заседания исполкома Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил энергетиков с профессиональным праздником и вручил Почётные городские награды.

«От себя лично и одесситов выражаю большую благодарность всем энергетикам. Вы – настоящие герои. И своим трудом доказываете, что свет всегда победит тьму», — сказал Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»

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