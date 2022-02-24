Геннадий Труханов: Ситуация в Одессе — под контролем

23 февраля Одесский городской голова Геннадий Труханов и глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий провели брифинг относительно ситуации в регионе.

В брифинге приняли участие руководители региональных управлений СБУ, Национальной полиции, ГСЧС и Территориальной обороны, — сообщается на официальном сайте города.

Как отметил глава Одесской ОГА, на сегодняшний день главная задача – это обеспечение бесперебойной работы предприятий региона, в частности объектов критической инфраструктуры.

Мэр Одессы подчеркнул, что город функционирует в штатном режиме.

«Я обращаюсь ко всем одесситам с просьбой сохранять спокойствие. Координация наших действий со всеми силовыми структурами позволяет держать ситуацию в городе под контролем», — сказал Геннадий Труханов.

Как информировала Одесса News, в 00 часов 24 февраля 2022 года в Украине введено чрезвычайное положение.

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