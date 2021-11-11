На смену трухлявым деревьям мэр Одессы высадил саженцы белой акации

10 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов и представители Парламента старшеклассников высадили саженцы акации возле Дворца детского и юношеского творчества «Белая акация», открывшегося 1 сентября.

Как сообщает официальный сайт города, на мероприятии высадили 35 новых деревьев.



«Мы продолжаем высадку акаций, которые являются символом нашего города. Уже высажено более 500 саженцев. Две следующие недели будут ударными. Мы высадим всё, что обещали. И в Одессе появится тысяча новых белых акаций», – рассказал Геннадий Труханов.

Коммунальным предприятием «Горзелентрест» разработана карта локаций новых деревьев, планомерная высадка ведётся совместно с одесситами.

Белые акации уже высажены возле Привоза, в Алексеевском сквере, парке Победы, на ул.Софиевской, ул. Балковской (защитная полоса автомагистрали «Север-Юг» — от ул. Балковской в сторону ул. Спартаковской), разделительной полосе по ул. Семёна Палия и др. локациях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat