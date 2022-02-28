Пятый день войны: следующие 24 часа будут решающими для Украины

Идёт пятый день с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – «демилитаризация и денацификация Украины».

Около 5.00 24 февраля вооружённые силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,5 тыс. человек, более 200 военных взяты в плен.. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвёртый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что «есть погибшие и раненые», но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека, из них 116 детей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

С 25 февраля Киев вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях. Российские войска пытались зайти в города Буча и Ирпень.

Украинские войска вчера отбили Волноваху в Донецкой области. Бердянск Запорожской области занят российской группировкой, которая шла из Мелитополя на Мариуполь. Мариуполь держится.

В Харькове захватчики пытались прорваться в центр города, однако были уничтожены.

27 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора, который был избран на эту должность в 2020 году от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», сообщил, что город теперь находится под контролем российских войск (Купянск – 28-тысячный город, находится в 120 км от Харькова, — ред.). «Купянск – выясняется ситуация. Несмотря на запись с мэром Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию. Не всё там так просто», – сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Возле Херсона сосредоточиваются небольшие резервы российских захватчиков, которые вошли из Крыма, с целью продолжать наступление в сторону Николаева.

По данным Минобороны Украины, уничтожены 27 самолётов, 26 вертолётов и другая техника противника, в частности, танков около 150, БТР/БМП – более 700, орудий около 50, один ЗРК «Бук», четыре РСЗО-21 «Град», 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли и катера – 2 единицы.

В ВСУ поступают новые силы – более 100 тысяч резервистов пополнили ряды защитников, а тактика теробороны приносит свои результаты.

Вечеров 27 февраля Президент Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании, во время которого он сказал Джонсону, что, по его мнению, следующие 24 часа являются решающими для Украины.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 27 февраля Украину поддержали 84 государства и 13 международных организаций.

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