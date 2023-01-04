Дунайское пароходство выиграло тендер на перевозку более 500 тыс. т металла

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) выиграло тендер HBIS Serbia на перевозку более 500 тыс. т грузов металлургической компании.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО «УДП» Дмитрий Москаленко.

«Начинаем новый год с важной победы! Мы выиграли тендер HBIS Serbia, организованный одним из крупнейших европейских металлургических производителей», – отметил Москаленко.

По его словам, контракт предусматривает перевозку более 500 тыс. т грузов и обеспечивает флот УДП стабильной работой в течение всего года.

Отмечается, что тендер проводился среди ведущих судоходных компаний Дуная.

«С учётом изменений в пароходстве нас воспринимают как стабильного и надёжного партнёра, которому можно доверять. Партнёры также не исключают возможности увеличения объёмов перевозок», – добавил гендиректор.

Для справки. Компания HBIS Serbia входит в состав корпорации HBIS GROUP и известна в юго-восточной Европе производством стали, горячего и холодного проката и белого листа. Проектная производственная мощность завода – 2,2 млн тонн готовой продукции в год.

Как сообщала Одесса News, порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск за январь-ноябрь 2022 года нарастили объёмы перевалки грузов в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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