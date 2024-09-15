В бою за Украину погиб житель Одесской области Рустам Хамраев, светлая ему память

В родной посёлок Серпневского старостинского округа на щите вернётся оператор (БпАК) отделения управления 3-й самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона воинской части Харьковского направления Рустам Хамраев.

Он с 25 августа считался пропавшим без вести, сообщил Тарутинский поселковый совет.

Рустам пропал без вести во время выполнения боевого задания в городе Волчанск Харьковской области в результате попадания дронов по позициям из-за пожара в помещении, где находился военнослужащий.

26 августа тело воина было обнаружено под завалами.

С первых дней вторжения Рустам добровольно вступил в ряды ВСУ и достойно защищал свою Родину от захватчиков.

Похоронили защитника с воинскими почестями на кладбище посёлка Серпневый.

Одесса News сообщала, что в сентябре 2024 года во время выполнения боевой задачи погиб стрелок-снайпер аэромобильного отделения, уроженец села Мирное Вилковской громады Одесской области 43-летний Дмитрий Пучков.

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Фото: Тарутинский поссовет/Facebook

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