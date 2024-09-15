«Тузлівські лимани: війна та мир» (100-й випуск): в НПП — осіння пора

Минуло вже майже два роки з того часу, як інтернет-видання «Одесса News» започаткувало серію публікацій про життя Національного природного парку «Тузлівські лимани».

99 попередніх випусків були насичені подекуди драматичними подіями, що відбувались на території Парку — наслідками ворожих атак, послідовною боротьбою працівників НПП з місцевими браконьєрами, хапугами-чиновниками, які їх дахують, наїжджаючи на нацпарк різними шляхами, намагаючись узурпувати природні ресурси-надбання українського народу.

«Одесса News» й надалі вирішила продовжувати цю тему, адже війна за захист інтересів Парку, самої природи продовжуться. Редакція щиро вдячна в.о. директора НПП «Тузлівські лимани» Ірині Вихристюк та доктору біологічних наук, почесному професору, начальнику науково-дослідного відділу НПП Івану Русєву за сприяння у підготовці наших екологічних випусків.

На честь ювілейного випуску будемо говорити не про війну, а про мир, спокійне осіннє життя, яке проживає нині Національний природний парк, вступивши в чарівну пору року — осінь.

НПП «Тузлівські лимани» у цей час одягається в найяскравіші й найпрекрасніші кольори. Осінь наділяє природу розмаїттям відтінків.

У осені є свій особливий аромат. Вона пахне листям, грибами, прохолодним дощем. Лісові звірі готуються до зимової сплячки. Запасаються їжею і облаштовують своє житло. Суха трава, горіхи, стиглі ягоди допомагають пережити суворі холоди.

Риба з лиманів мігрує в Чорне море і зграї перелітних птахів, що летять на південь, теж красномовно підтверджують — осінь вступає в свої права. На голих деревах можна помітити порожні гнізда птахів. Серед лісової тиші можна почути стукіт дятла.

Шурхіт листя під ногами і осіння прохолода створюють особливий настрій. Природа, що поступово засинає, навіває тишу і спокій.

Цінуйте кожну пору року та насолоджуйтесь нею, — закликають невтомні працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани».

Фото Олени Старовєрової/Facebook

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