13-й день войны: темп продвижения российских войск замедлился

Идут тринадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

По последним данным Генштаба Украины, «противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился».

Отмечается, что группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определённым рубежам.

Так, на Сиверском направлении идёт героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определённых направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идёт стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определённой операционной зоне.



Группировка Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.



Отмечается, что оккупанты деморализованы и всё чаще прибегают к мародёрству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселённых районах. гражданской инфраструктуры.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся в Генштабе информации, создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооружённых Сил Украины.

Кроме того, ФСБ создаёт оперативные группы для работы с населением, в частности, для выявления сопротивления.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 ориентировочно составили:

личного состава – почти 12 000 человек, танков ‒ 303 ед, боевых бронированных машин ‒ 1036 ед, артиллерийских систем – 120 ед, РСЗО — 56 ед, средства ПВО — 27 ед, самолётов – 48 ед, вертолётов – 80 ед, автомобильной техники — 474 ед, корабли/катера — 3 ед, цистерн с ГСМ — 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.





Данные уточняются. Подсчёт усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сказал российским захватчикам: «Здесь вы найдёте только смерть».

Фото из открытых источников

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