Россия произвела пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс

10 февраля противник нанёс удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины.

По информации Генштаба ВСУ, применены семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования «Калибр» – из российского фрегата в Чёрном море.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 5 крылатых ракет «Калибр» и 5 ударных дронов «Shahed-136/131».

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области).

По Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Около 8.30 произведены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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