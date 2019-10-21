В Одессе на прошлой неделе родились 177 малышей

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 177 новорожденных, в том числе, две пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали численное преимущество над девочками: на свет появились 93 маленьких одессита и 84 юные одесситки.

Отмечается, что наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 55 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №4 и №7. Работу роддома №5, где в настоящее время проводятся ежегодная дезинфекция и косметический ремонт, планируется возобновить с 4 ноября 2019 года.