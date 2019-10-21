В Одессе провели профилактическую акцию по борьбе с инсультом

В одесском Горсаду состоялась информационно-профилактическая акция «Одесса борется с инсультом», целью которой было информирование одесситов о факторах риска инсульта, его профилактике и своевременной диагностике.

В ходе акции медики Центров первичной медико-санитарной помощи №12 и №14 проводили всем желающим измерение уровня артериального давления, а также раздавали информационные материалы о профилактике и основных симптомах инсульта, сообщает официальный сайт города.

«Всего в акции приняли участие около полутора сотен одесситов, при этом у трети пациентов было выявлено повышенное артериальное давление. Также проводилось тестирование для оценки когнитивных способностей, памяти и диагностики тревожных состояний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преимущества здорового образа жизни и активного долголетия представили участники образовательного проекта «Университет третьего возраста», которые выступили с вокальными номерами. Также состоялись выступления танцевального клуба «Крылья» и музыкантов Одесского национального духового оркестра.

Акция «Одесса борется с инсультом» организована при участии департамента здравоохранения Одесского горсовета, Одесского городского Центра здоровья, Одесского общества неврологов и Украинско-Европейской Ассоциации неврологов.

Фото: «Одесса»