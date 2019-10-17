Жители Гагаринского плато в Одессе с утра протестуют против высоток

Стройплощадку многоквартирного жилого комплекса UNITY TOWERS на Гагаринском плато заблокировали сегодня утром местные жители и обещали пикетировать до вечера.

Их примерно 50 человек, сообщает «Думская».

«Люди протестуют против высоток на этом месте. По их словам, детальный план территории предполагает строительство детского сада, а не ЖК», — говорится в сообщении.

Жители напоминают обещание мэра Одессы, данное им в ноябре прошлого года, о расторжении договора аренды земельного участка с тем, чтобы впоследствии там появилась школа, а не высотный жилкомплекс.

Отмечается, что к протестующим вышел Максим Синица — представитель ООО «Камертон» — заказчика стройки, сказавший, что здесь построят три дома по 25 этажей каждый. В одном из корпусов разместится детский сад.

Однако люди ему не поверили, поскольку располагают информацией, что проект предусматривает размещение заведения временного содержания на 20 детей, а не детский сад.

Охрана застройщика пыталась разогнать протестующих, но тщетно.



Фото и видео: Думская