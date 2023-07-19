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  3. Информатор ФСБ России из Одессы проведёт за решёткой 15 лет за госизмену

Информатор ФСБ России из Одессы проведёт за решёткой 15 лет за госизмену

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Суд в Одессе признал виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества жителя Одессы, который был завербован представителями ФСБ РФ.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, прокуроры в суде доказали, что обвиняемого, который родился в России и разделял пророссийские взгляды, в 2021 году завербовали агенты ФСБ.

До начала военной агрессии по заданию вражеских кураторов осуждённый осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины, фиксировал и передавал представителям спецслужб России сведения о комплектовании военных формирований, проведении учений и тренировок, в частности, международных военных учений в акватории Чёрного моря, характере вооружения, политической ситуации в Украине, перемещении товаров двойного назначения в морских портах.

Отмечается, что для коммуникации использовались закрытые каналы электронной связи. Также агент передавал разведывательные «отчёты» во время личных встреч в России.

«В начале февраля этого года мужчину задержали после проведения негласных следственных действий и обысков с подтверждениями его связей с кадровым сотрудником управления ФСБ по Курской области», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года контрразведка СБУ задержала в Одессе боевика российской «самообороны Крыма», который в 2014 году захватывал админздания на полуострове — предателя, длительное время скрывавшегося от правосудия за преступления против Украины.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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