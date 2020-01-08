Что показал мониторинг воздушного бассейна Одессы

Передвижная муниципальная лаборатория провела мониторинг атмосферного воздуха в точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей Одессы, на границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов города, в прибрежной зоне, а также парках и скверах согласно утверждённому плану-графику.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что по результатам мониторинга на территории города (железнодорожный вокзал, Автовокзал, ул. М. Грушевского/ул. Химическая, 2-я Застава, просп. Небесной Сотни/ул. Инглези, Объездная дорога, Ивановский путепровод) наблюдаются незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в основном по оксиду углерода, озону, сероводороду, аммиаку, диоксиду азота, диоксиду серы, пыли и сумме углеводородов.

«В прибрежной и парковой зонах города мониторинг показал минимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.